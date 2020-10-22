|
В Жлобине задержали участника акций протеста. МВД говорит, что забрасывал милицейские авто камнями
22.10.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине задержан еще один участник массовых акций протестов,
Спустя более двух месяцев 24-летнего местного жителя задержан ОМОН по информации ГУБОПиК МВД.
В МВД говорят, что молодой человек участвовал в массовых беспорядках в Жлобине с 10 по 11 августа, когда «группы радикально настроенных людей бросали камни в стоящие и проезжающие милицейские автомобили». В нескольких машинах якобы разбили стекла и повредили кузова.
Сейчас задержанный в ИВС — как подозреваемый по делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жлобине задержан еще один участник массовых акций протестов, сообщает милиция. В МВД уверяют, что парень бросал камни в милицейские авто.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)