В Жлобине задержали участника акций протеста. МВД говорит, что забрасывал милицейские авто камнями

Источник материала: Tut.by

В Жлобине задержан еще один участник массовых акций протестов, сообщает милиция. В МВД уверяют, что парень бросал камни в милицейские авто.





Спустя более двух месяцев 24-летнего местного жителя задержан ОМОН по информации ГУБОПиК МВД.

В МВД говорят, что молодой человек участвовал в массовых беспорядках в Жлобине с 10 по 11 августа, когда «группы радикально настроенных людей бросали камни в стоящие и проезжающие милицейские автомобили». В нескольких машинах якобы разбили стекла и повредили кузова.

Сейчас задержанный в ИВС — как подозреваемый по делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.