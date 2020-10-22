Встреча Нарышкина и Лукашенко, настроение в регионах и перевод с Окрестина. Что происходит в стране сегодня

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минск прилетел глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, он встретится с Александром Лукашенко. Жители обл- и райцентров, агрогородков и деревень говорят, что протестные настроения сегодня есть и в глубинке. Узнали у местных жителей и экспертов, что и почему происходит в регионах страны. Журналистов TUT.BY перевели в барановичский ИВС. Именно сегодня на Окрестина принимают передачи, и там собрались близкие задержанных. Утром люди увидели колонну автозаков, которые повезли задержанных в Барановичи.

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