В Украине задержали белоруса, который более пяти лет был в розыске за торговлю психотропами

Источник материала: Tut.by

В Украине удалось задержать белоруса, который причастен к организации торговли психотропами в нашей стране, а также гибели от их употребления нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: Reuters

В Украине был задержан Юрий Зайцев, как утверждает следствие, - один из организаторов бизнеса по торговле наркотиками в Беларуси. Через три интернет-магазина в 2013—2014 годах преступники торговали психотропными веществами, а их деятельность привела к гибели как минимум троих человек: в начале 2014 года из-за употребления приобретенных в Сети психотропов скончались двое парней и студентка факультета международных отношений БГУ.

Всего к 2015 году удалось привлечь к ответственности 11 членов этой преступной группы, среди которых пятеро были организаторами, а шесть человек производили «закладки» товара. Юрия Зайцева тогда задержать не удалось, его объявили в международный розыск. Мужчине вменяется в вину причинение смерти по неосторожности, контрабанда психотропных веществ, а также создание преступной группировки.

Спустя более пяти лет после начала поисков, в августе этого года, Зайцева удалось задержать в Украине. Сейчас решается вопрос об экстрадиции белоруса на родину, где он должен предстать перед судом.

Как ранее сообщали правоохранители, организация Зайцева входила в международную преступную организацию по продаже психотропов. Выйти на ее участников в Беларуси удалось во время расследования гибели 15-летнего подростка из Минска. Парень умер после употребления купленного в одном из интернет-магазинов психотропа. Преступная группа действовала также в Казахстане, Украине и России.