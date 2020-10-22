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В Украине задержали белоруса, который более пяти лет был в розыске за торговлю психотропами
22.10.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине удалось задержать белоруса, который причастен к организации торговли психотропами в нашей стране, а также гибели от их употребления нескольких человек. Об этом
В Украине был задержан Юрий Зайцев, как утверждает следствие, - один из организаторов бизнеса по торговле наркотиками в Беларуси. Через три интернет-магазина в 2013—2014 годах преступники торговали психотропными веществами, а их деятельность привела к гибели как минимум троих человек: в начале 2014 года из-за употребления приобретенных в Сети психотропов скончались двое парней и студентка факультета международных отношений БГУ.
Всего к 2015 году удалось привлечь к ответственности 11 членов этой преступной группы, среди которых пятеро были организаторами, а шесть человек производили «закладки» товара. Юрия Зайцева тогда задержать не удалось, его объявили в международный розыск. Мужчине вменяется в вину причинение смерти по неосторожности, контрабанда психотропных веществ, а также создание преступной группировки.
Спустя более пяти лет после начала поисков, в августе этого года, Зайцева удалось задержать в Украине. Сейчас решается вопрос об экстрадиции белоруса на родину, где он должен предстать перед судом.
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В Украине удалось задержать белоруса, который причастен к организации торговли психотропами в нашей стране, а также гибели от их употребления нескольких человек.
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