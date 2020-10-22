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У стелы работает кран, устанавливают сцену. Подготовка к провластному митингу в выходные?
22.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У стелы «Минск — город-герой» с утра работает техника, сообщают читатели TUT.BY. Похоже на установку сцены. Возможно, это подготовка к провластному митингу, который собираются здесь провести в выходные.
С утра четверга минчане заметили активность возле стелы: там появились заграждения, устанавливают какую-то аппаратуру и сцену.
Мы
По нашей информации, митинги пройдут в двух точках. Одна будет на Октябрьской площади, вторая — у стелы.
Если у вас есть еще фото, что происходит у стелы сейчас, присылайте на эту почту: snezhana@tutby.com, или нашему боту в телеграме: @tutby_editor.
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У стелы «Минск - город-герой» с утра работает техника, сообщают читатели TUT.BY. Похоже на установку сцены. Возможно, это подготовка к провластному митингу, который...
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