У стелы работает кран, устанавливают сцену. Подготовка к провластному митингу в выходные?

Источник материала: Tut.by

У стелы «Минск — город-герой» с утра работает техника, сообщают читатели TUT.BY. Похоже на установку сцены. Возможно, это подготовка к провластному митингу, который собираются здесь провести в выходные.



Фото: читатель TUT.BY

С утра четверга минчане заметили активность возле стелы: там появились заграждения, устанавливают какую-то аппаратуру и сцену.

Мы писали , что бюджетников и работников предприятий планируют массово свозить на провластные митинги в Минск. Предположительно они пройдут в субботу и воскресенье (24 и 25 октября). Официальной информации об этом нет, но сообщений от читателей — сотни.

По нашей информации, митинги пройдут в двух точках. Одна будет на Октябрьской площади, вторая — у стелы.

Если у вас есть еще фото, что происходит у стелы сейчас, присылайте на эту почту: snezhana@tutby.com, или нашему боту в телеграме: @tutby_editor.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY