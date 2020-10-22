Суд отменил постановление об аресте основателя Petitions.by: из 15 суток он отсидел почти 12

Источник материала: Tut.by

Суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий.



Фото из личного архива

Как сообщил Зикрацкий, Минский городской суд отменил постановление об административном аресте на 15 суток экономиста, эксперта по вопросам реформы госслужбы и основателя проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимира Ковалкина.

«Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток. Uladzimir Kavalkin, ждем тебя на свободе!» — говорится в сообщении.

В документе, фото которого разместил адвокат, говорится об отмене постановления суда Фрунзенского района от 12 октября и предписывается отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд другим судьей.

Напомним, Владимир Ковалкин был Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин">задержан в Минске 10 октября: около 19.30 он написал коллеге, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.