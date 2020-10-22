ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отменил постановление об аресте основателя Petitions.by: из 15 суток он отсидел почти 12

22.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий.


Фото из личного архива

Как сообщил Зикрацкий, Минский городской суд отменил постановление об административном аресте на 15 суток экономиста, эксперта по вопросам реформы госслужбы и основателя проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимира Ковалкина.

«Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток. Uladzimir Kavalkin, ждем тебя на свободе!» — говорится в сообщении.

В документе, фото которого разместил адвокат, говорится об отмене постановления суда Фрунзенского района от 12 октября и предписывается отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд другим судьей.

Напомним, Владимир Ковалкин был Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин">задержан в Минске 10 октября: около 19.30 он написал коллеге, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дело одного из брестских журналистов суд отправил на доработку в РОВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика