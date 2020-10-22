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Дело одного из брестских журналистов суд отправил на доработку в РОВД
22.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Бресте отправил на доработку дело внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца. Его, напомним, обвиняют в участии в
Судить Максима Хлебца начали сегодня в 11 утра, но сразу же судья принял решение отправить дело на доработку для устранения недостатков.
Напомним, журналистов задержали 18 октября на проспекте Машерова, когда они выполняли свои профессиональные обязанности — освещали воскресное шествие. Их доставили в Ленинский РОВД, а затем отправили в ИВС, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.
21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел.
Суд их ходатайства удовлетворил, журналистов в связи с истечением срока задержания отпустили.
По делу второго журналиста, Романа Чмеля, суд вчера объявил перерыв до 23 октября. Сегодня стало известно, что его дело тоже отправлено на доработку.
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Максима Хлебца, напомним, обвиняют в участии в несанкционированном шествии 18 октября.
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