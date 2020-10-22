Порядок осуществления технадзора в строительстве утвердили в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Порядок осуществления технического надзора в сфере строительства утвержден в Беларуси, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства №40 официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

К постановлению приложена инструкция о порядке осуществления технадзора за строительством. В ней указаны требования к организации технадзора, права, обязанности и функции представителей технического надзора.

В частности, речь идет о проведении надзора за соответствием строительных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций. Также документом регламентируется освидетельствование скрытых работ, приемка выполненных строительных работ, промежуточная приемку ответственных конструкций, оборудования, проверка выполненных строительных и пусконаладочных работ и прочие важные моменты.

В инструкции говорится, что заказчик и застройщик могут самостоятельно осуществлять технадзор либо привлекать для этого сторонних специалистов - инженера или инженерную организацию.

К инструкции прикладываются формы заполняемого извещения о проведении освидетельствования скрытых работ или промежуточной приемки ответственных конструкций, акта освидетельствования скрытых работ и акта промежуточной приемки ответственных конструкций.

Данное постановление Минстройархитектуры вступает в силу с момента его официального опубликования.

Читайте также: