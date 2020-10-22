В Горках на деревьях нарисовали краской БЧБ и «Погоню» - изображения выжгли

Источник материала: Tut.by

Около Ледовой арены в Горках на побеленных деревьях кто-то нарисовал красные полосы и, судя по очертаниям, герб «Погоня». Красную краску не закрасили и не смыли — выжгли, пишет horki.info.















Недалеко от Ледовой арены кто-то нанес изображение герба «Погоня» и на тротуар