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В Горках на деревьях нарисовали краской БЧБ и «Погоню» - изображения выжгли
22.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около Ледовой арены в Горках на побеленных деревьях кто-то нарисовал красные полосы и, судя по очертаниям, герб «Погоня». Красную краску не закрасили и не смыли — выжгли,
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Изображения появились на деревьях возле Ледовой арены.
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