Палата представителей продлила сроки сбора предложений по обновлению Конституции

Предложения по обновлению Конституции продолжат принимать и после 25 октября. Ранее эта дата была крайним сроком принятия предложений по изменению главного закона страны.

Об этом сообщили в Палате представителей Национального собрания. Там отметили, что граждане страны продолжают присылать предложения по корректировке Конституции.

«В настоящее время активизируется обсуждение предстоящей конституционной реформы на региональных диалоговых площадках. В связи с этим сообщаем, что работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь (в том числе с использованием электронной почты Zakon@house.gov.by ) будет осуществляться и после 25 октября 2020 года. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», - говорится в сообщении.

Отметим, что параллельно со сбором мнений граждан об изменений основа закона, на платформе «Голос» в течение последних дней шел сбор подписей против изменения Конституции в нынешней политической ситуации.

«Сначала должны быть выполнены требования белорусского гражданского общества: провести новые честные выборы; освободить политзаключенных; привлечь к ответственности виновных. И только потом — новая Конституция. Нынешняя власть нелегитимна: выборы сфальсифицированы, и "Голос" это доказал. Внимание от недействительных выборов пытаются отвлечь скоропалительной конституционной реформой. Государство создает иллюзию демократии, чтобы навязать белорусам свою версию главного закона страны», - говорится на платформе.

Из зарегистрированных на платформе 1,3 млн пользователей, более 460 тысяч человек высказались против внесения изменений в Конституцию.