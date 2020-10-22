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Новые льготы для срочников и военнослужащих пообещали в Минобороны
22.10.2020 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Дополнительные льготы для военнослужащих и прошедших срочную службу планируют предоставить в Беларуси, об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.
"Дальнейшую реализацию мер по повышению в обществе престижа военной службы мы планируем осуществить с акцентом на предоставление военнослужащим и гражданам, прошедшим срочную службу, социально-значимых гарантий и льгот в сфере образования, жилищного и медицинского обслуживания", - сказал министр, его цитирует
Ряд предложений Минобороны уже реализуется. Молодые люди, отслужившие в армии, могут вернуться к прежнему нанимателю в течение трех месяцев после возвращения со службы. Если раньше это касалось лишь госпредприятий, то с этого года от формы собственности нанимателя это не зависит.
Кроме того, "срочникам" теперь можно
При подготовке к
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Льготы при получении образования, медобслуживания, жилья обещают в рамках принятия мер по повышению престижа военной службы.
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