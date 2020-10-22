Новые льготы для срочников и военнослужащих пообещали в Минобороны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Дополнительные льготы для военнослужащих и прошедших срочную службу планируют предоставить в Беларуси, об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

"Дальнейшую реализацию мер по повышению в обществе престижа военной службы мы планируем осуществить с акцентом на предоставление военнослужащим и гражданам, прошедшим срочную службу, социально-значимых гарантий и льгот в сфере образования, жилищного и медицинского обслуживания", - сказал министр, его цитирует БелТА .

Ряд предложений Минобороны уже реализуется. Молодые люди, отслужившие в армии, могут вернуться к прежнему нанимателю в течение трех месяцев после возвращения со службы. Если раньше это касалось лишь госпредприятий, то с этого года от формы собственности нанимателя это не зависит.

Кроме того, "срочникам" теперь можно засчитать период службы в страховой стаж . А после службы молодые люди на льготных условиях могут продолжить образование и имеют первоочередное право на место в студенческом общежитии.

При подготовке к поступлению в учебные заведения у призывников также есть льготы, при распределении им предоставляется преимущество выбора работы по специальности.

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