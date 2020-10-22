ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые льготы для срочников и военнослужащих пообещали в Минобороны

22.10.2020 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Дополнительные льготы для военнослужащих и прошедших срочную службу планируют предоставить в Беларуси, об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

Павел Львов
Подписан указ о льготах при оплате обучения для отслуживших в армии

"Дальнейшую реализацию мер по повышению в обществе престижа военной службы мы планируем осуществить с акцентом на предоставление военнослужащим и гражданам, прошедшим срочную службу, социально-значимых гарантий и льгот в сфере образования, жилищного и медицинского обслуживания", - сказал министр, его цитирует БелТА.

Ряд предложений Минобороны уже реализуется. Молодые люди, отслужившие в армии, могут вернуться к прежнему нанимателю в течение трех месяцев после возвращения со службы. Если раньше это касалось лишь госпредприятий, то с этого года от формы собственности нанимателя это не зависит.

Кроме того, "срочникам" теперь можно засчитать период службы в страховой стаж. А после службы молодые люди на льготных условиях могут продолжить образование и имеют первоочередное право на место в студенческом общежитии.

При подготовке к поступлению в учебные заведения у призывников также есть льготы, при распределении им предоставляется преимущество выбора работы по специальности.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Льготы при получении образования, медобслуживания, жилья обещают в рамках принятия мер по повышению престижа военной службы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Горках на деревьях нарисовали краской БЧБ и «Погоню» - изображения выжгли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика