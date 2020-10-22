В столичном дворе пятилетнюю девочку покусала крыса. В ЖЭУ объяснили, откуда возле дома грызуны

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратились жители из дома на Илимской, 10/2. Во дворе они замечали крыс, а недавно одна из них укусила пятилетнюю девочку во время прогулки. Ребенку сделали уколы от бешенства. В ЖЭУ нам рассказали, когда проведут дератизацию и в чем причина появления крыс во дворе.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Ксения Радюк — мама пятилетней девочки. 15 октября она вышла с дочкой из дома на Илимской, 10/2, чтобы выгулять собаку. Во дворе ребенок заметил кота, который бежал за крысой. Девочка сделал пару шагов в их сторону и на нее напала крыса — забралась по ноге и укусила.

— Конечно, дочка кричала, плакала. Ей было страшно, — рассказывает Ксения.

После этого мама обратилась за помощью к медикам. Ребенку в тот же день сделали уколы от бешенства. Зафиксировали три укушенные поверхностные раны голени. С 16 по 17 октября девочка находилась в 6-й клинической больнице. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

— После этого, 16 октября, я звонила в службу 115. Диспетчер сказал, что вызовут службу по дезинфекции, но когда они к нам дойдут — неизвестно, — так 21 октября нам говорила мама девочки.

По словам собеседницы, дети и раньше видели во дворе крыс.

ЖЭУ: «Зачастую появление крыс во дворе — это вина самих жильцов»



Скриншот «Яндекс.Карты»

В ЖЭУ № 3 Заводского района нам пояснили, что заявка с просьбой вызвать службу дератизации действительно была. И служба сегодня, 22 октября, выехала на обработку — будут травить крыс.

— В ЖЭС нет специалистов, которые занимаются дератизацией, мы можем только принимать заявки от жильцов и передавать их в дезстанцию о том, что необходима протравка. Они должны отреагировать на заявку в течение пяти рабочих дней.

В ЖЭУ рассказали, что заявки по этому адресу по поводу крыс поступали трижды за последние три месяца — по всем случаям отправляли службу дератизации.

— Зачастую появление крыс во дворе — это вина самих жильцов. В этом дворе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, которые забирают по графику гораздо реже, чем обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов. В контейнерах для раздельного сбора не должно быть отходов, которые могли бы способствовать заведению крыс. Но они постоянно забиты бытовым мусором — сами жильцы скидывают туда абсолютно все.

Выброшенные не в те контейнеры отходы протухают — это привлекает крыс.

Что касается мусоропровода, то в ЖЭУ следят, чтобы он был не забит — в последние три месяца заявок по засорам не было. На Илимской у подъездов есть по два контейнера — один закатывается под мусоропровод, второй выкатывают на улицу. Этот мусор ежедневно забирает машина.

— Нет такого, чтобы в мусорокамере скапливался мусор, — пояснили в ЖЭУ.