Власти вспомнили про добровольные дружины. Могут ли дружинники применять силу и будут ли им платить?

Источник материала: Tut.by

На государственных телеканалах все чаще появляются сюжеты о том, что в Беларуси активизировались добровольные дружины, которые будут привлекать для охраны общественного порядка. Такая форма сотрудничества сохранилась с советских времен, в последние годы она была скорее номинальной. Но дворовые чаепития, бело-красно-белые ленточки и протестные надписи заставили возродить традицию — теперь в дружины приглашают охранников, учителей и даже родителей школьников. Разбираемся, можно ли отказаться от такого «приглашения», платят ли дружинникам и могут ли они применять физическую силу и спецсредства, как милиционеры.





В редакцию TUT.BY обратилось сразу несколько учителей, которые сообщили, что сейчас активно формируются добровольные дружины для патрулирования улиц, сотрудников школы призывают вступить в ряды дружинников, прежде всего мужчин. В некоторых школах такие дружины были и раньше, сейчас их решили активизировать. Такие же сообщения появились в родительских чатах.

— В родительском чате появилась информация, что формируется добровольная дружина от нашей школы, — сообщила TUT.BY мама ученицы школы во Фрунзенском районе Минска. — Им нужны папы, писали, что нужно будет по вечерам, после работы, патрулировать улицы. Про деньги ничего не писали. В нашем классе желающих не нашлось, кто захочет вечером после работы ходить по району, тем более что обстановка сейчас неспокойная.

— Новость про дружинников — это не фейк, — рассказал TUT.BY охранник государственного предприятия в Минске. — Звонил начальник и настойчиво предлагал вступить в ряды, причем патрулировать район в рабочее время, мол, ничего страшного, меня заменят! То есть про оплату речь не шла, просто дежурить в свое рабочее время. При этом начальник сказал, что нужно быстро согласиться, нет времени ждать. Еще он уточнил, хожу ли я на протестные митинги. Я возмутился и сказал, что у нас есть бывшие комитетчики и сотрудники МВД, они поопытнее меня будут, так что лучше им предложить. Начальник загорелся этой идеей, и меня больше не трогали.

Деятельность добровольных дружин регулируется Законом «Об участии граждан в охране правопорядка» . Главным принципом формирования дружин является добровольность, это значит, что никто не имеет права заставить вас стать дружинником (под угрозой увольнения или лишения премии), только вы сами можете решать, участвовать в такой работе или отказаться.

Добровольная дружина создается по решению местных властей, органов внутренних дел или другого юрлица (частного или государственного предприятия, например). Политические партии не имеют права создавать добровольные дружины.

Руководят дружинниками местные власти и милиция, именно они определяют, где и когда задействовать дружинников. Дружинники работают в гражданской одежде, на рукаве, как правило, красная повязка, при себе — удостоверение. У дружинников должна быть базовая правовая и физическая подготовка, отмечено в законе, это значит, что перед патрулированием проводится инструктаж, как себя вести, на что обращать внимание, как действовать.

Нужно понимать, что дружинники не заменяют собой правоохранительные органы, им по закону запрещено заниматься деятельностью, которая прямо возложена на прокуратуру, КГБ, МВД, ДФР КГК, МЧС, пограничную службу, воинские формирования и организации. То есть дружинник — это своеобразный помощник, а не самостоятельный сотрудник правоохранительных органов.

Какие основные функции у дружинников:

охрана общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций;

профилактика и пресечение правонарушений;

обеспечение безопасности дорожного движения.

Стать дружинником может любой совершеннолетний и дееспособный гражданин Беларуси, юридическое образование и специальная физическая подготовка для этого не требуется, хотя состояние здоровья и морально-деловые качества имеют значение. Так, человек, ранее судимый, и человек, который привлекался к административной ответственности за последний год (неважно, по какой статье, в том числе за превышение скоростного режима), не может быть принят в дружинники.

Основные права дружинника, когда он заступает на службу:

требовать от граждан соблюдения закона;

пресекать правонарушения;

задерживать и передавать в правоохранительные органы правонарушителей;

в отсутствии правоохранителей — изымать у правонарушителей предметы, которые могут угрожать безопасности дружинника;

участвовать в пропускном режиме на массовых мероприятиях;

входить в помещения с согласия владельца для преследования правонарушителей;

применять к правонарушителям физическую силу.

Последний пункт поясним подробнее: применять физическую силу дружинник может только в целях пресечения действий правонарушителя, для его задержания и передачи в правоохранительные органы, если иные способы (предупреждения и просьбы, например) не срабатывают. При применении физической силы дружинник обязан предупредить об этом правонарушителя, и если тот и дальше нарушает общественный порядок, только тогда может быть применена сила, исключение — когда промедление создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан. Дружинник обязан стремиться причинить минимальный вред человеку, обеспечить оказание доврачебной помощи человеку, который в результате применения силы получил повреждения. Применять силу к беременным женщинам, несовершеннолетним детям и инвалидам запрещено (исключение — вооруженное сопротивление, нападение). Применение физической силы с превышением полномочий и превышении необходимой обороны может повлечь ответственность, в том числе уголовную, для дружинника.

Платят ли дружинникам? В законе отмечено, что они могут (но не обязаны) поощряться за свою службу, средства из бюджета выделяет или местная власть, или правоохранительные органы, или другие юридические лица. Наниматель, который на базе своего предприятия создал дружину, также может (но не обязан) поощрять дружинников, при этом конкретные суммы вознаграждения законом не оговариваются.