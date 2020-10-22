Похоже, третью ветку метро в Минске откроют к 7 ноября

Источник материала: Tut.by

Открытие третьей линии метро запланировано на 5 или 7 ноября. Эту информацию TUT.BY подтвердили достоверные источники.



Станция метро «Площадь Франтишка Богушевича». Фото: Realt.by

Первый участок третьей линии метро — это четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Информацию о том, что станции откроются уже 5 или 7 ноября, TUT.BY подтвердили достоверные источники.

Сообщение о том, что третья линия минской подземки откроется к 7 ноября, сегодня распространили и государственные СМИ.

По информации TUT.BY, по состоянию на 20 октября Минский метрополитен еще не принял этот объект в эксплуатацию.