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Похоже, третью ветку метро в Минске откроют к 7 ноября
22.10.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Открытие третьей линии метро запланировано на 5 или 7 ноября. Эту информацию TUT.BY подтвердили достоверные источники.
Первый участок третьей линии метро — это четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Информацию о том, что станции откроются уже 5 или 7 ноября, TUT.BY подтвердили достоверные источники.
Сообщение о том, что третья линия минской подземки откроется к 7 ноября, сегодня
По информации TUT.BY, по состоянию на 20 октября Минский метрополитен еще не принял этот объект в эксплуатацию.
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Открытие третьей линии метро запланировано на 5 или 7 ноября. Эту информацию TUT.BY подтвердили достоверные источники.
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