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Минчанин стал фигурантом уголовного дела. МВД говорит, он выбил из рук милиционера видеокамеру
22.10.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина, который выбил из рук силовика видеокамеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске. Там 16 сентября, по заявлению МВД, проходило несанкционированное массовое мероприятие. Милиционеры снимали происходящее на видеокамеру и предупреждали людей о неправомерности их действий.
На видео, распространенном МВД, непонятно, были ли люди, которые вели съемку, в форменном милицейском обмундировании. Во всяком случае судя по диалогу, который слышен за кадром, мужчина пытался узнать, кто ведет съемку.
— Пресса?
— Почему, пресса, любительская съемка, — звучит в ответ.
— Любительская съемка? Так закрой ее.Видео:
— В какой-то момент к правоохранителям подошел мужчина, начал выражаться в их адрес нецензурной бранью, выбил из рук сотрудника камеру и убежал. Задержать нарушителя помешали другие участники мероприятия. Один из них распылил перцовый газ в лицо милиционера, — заявили в пресс-службе.
21 октября мужчина был задержан. Это 43-летний житель Минска, сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
— Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, — информирует МВД.
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Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске 16 сентября.
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