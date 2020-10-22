ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин стал фигурантом уголовного дела. МВД говорит, он выбил из рук милиционера видеокамеру

22.10.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина, который выбил из рук силовика видеокамеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске. Там 16 сентября, по заявлению МВД, проходило несанкционированное массовое мероприятие. Милиционеры снимали происходящее на видеокамеру и предупреждали людей о неправомерности их действий.

На видео, распространенном МВД, непонятно, были ли люди, которые вели съемку, в форменном милицейском обмундировании. Во всяком случае судя по диалогу, который слышен за кадром, мужчина пытался узнать, кто ведет съемку.

— Пресса?

— Почему, пресса, любительская съемка, — звучит в ответ.

— Любительская съемка? Так закрой ее.

Видео: МВД Беларуси

— В какой-то момент к правоохранителям подошел мужчина, начал выражаться в их адрес нецензурной бранью, выбил из рук сотрудника камеру и убежал. Задержать нарушителя помешали другие участники мероприятия. Один из них распылил перцовый газ в лицо милиционера, — заявили в пресс-службе.

21 октября мужчина был задержан. Это 43-летний житель Минска, сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

— Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, — информирует МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске 16 сентября.
 
Новости дня
Новости общества
 
В столичном дворе пятилетнюю девочку покусала крыса. В ЖЭУ объяснили, откуда возле дома грызуны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика