Минчанин стал фигурантом уголовного дела. МВД говорит, он выбил из рук милиционера видеокамеру

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина, который выбил из рук силовика видеокамеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске. Там 16 сентября, по заявлению МВД, проходило несанкционированное массовое мероприятие. Милиционеры снимали происходящее на видеокамеру и предупреждали людей о неправомерности их действий.

На видео, распространенном МВД, непонятно, были ли люди, которые вели съемку, в форменном милицейском обмундировании. Во всяком случае судя по диалогу, который слышен за кадром, мужчина пытался узнать, кто ведет съемку.

— Пресса?

— Почему, пресса, любительская съемка, — звучит в ответ.

— Любительская съемка? Так закрой ее.

— В какой-то момент к правоохранителям подошел мужчина, начал выражаться в их адрес нецензурной бранью, выбил из рук сотрудника камеру и убежал. Задержать нарушителя помешали другие участники мероприятия. Один из них распылил перцовый газ в лицо милиционера, — заявили в пресс-службе.

21 октября мужчина был задержан. Это 43-летний житель Минска, сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

— Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, — информирует МВД.