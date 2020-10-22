Генпрокуратура: нацеливаем суды на вынесение максимальных наказаний

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Прокуроры нацеливают суды на вынесение максимально строгих наказаний по делам о массовых беспорядках , рассказали в Генпрокуратуре.

"С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотрудникам милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством и иными противоправными действиями", - сообщили в ведомстве.

Прокуроры отправили в суды для рассмотрения более сорока уголовных дел.

"Причиненный противоправными действиями ущерб обвиняемые часто возмещали добровольно еще на стадии предварительного следствия. Речь идет, прежде всего, о повреждении служебных автомобилей МВД и иного имущества – памятников, дорожного покрытия, проезжей части, государственной символики. В остальных случаях исковые требования заявляются прокурорами", - отметили в Генпрокуратуре.

Ряд нарушителей уже осуждены, в том числе к лишению свободы. Государственные обвинители ориентируют суды на вынесение максимально суровых мер наказания в отношении обвиняемых.

"Обращаю внимание, что сопротивление сотруднику милиции или иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка с применением насилия или такой угрозы, предусматривает лишение свободы до пяти лет", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что прокуроры нацеливают правоохранительные органы на установление всех лиц , совершивших правонарушение против общественного порядка.

Читайте также: