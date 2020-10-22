«Попросили отогнать машину и задержали прямо во дворе». На трех парней после «суток» завели дело

Источник материала: Tut.by

После воскресного марша 4 октября трое парней, как утверждают их родные, незнакомые между собой, сразу попали на Окрестина на сутки, а потом стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в организации общественных беспорядков.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В среду житель Столина Александр Игнатюк TUT.BY: вынужден продать дом, чтобы оплатить услуги адвоката для своего сына. 27-летний Никита сфотографировался с гидрантом от водомета, а теперь проходит подозреваемым по уголовному делу — по информации отца, по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». За несколько часов после публикации белорусы собрали 20 тысяч рублей.

Как оказалось, история Никиты Игнатюка очень похожа на другие. Парней задержали 4 октября, во время или после воскресного марша, они получили сутки, но на свободу так и не вышли.

Как говорят их близкие, между собой молодые люди незнакомы, связаны ли их уголовные дела друг с другом — неизвестно. Но родные уже успели познакомиться и объединиться в одном чате. Теперь они обсуждают все, что касается новостей из изолятора и Следственного комитета.

«Нужно думать, где брать деньги на передачу, адвоката. Почку продать?»

Последний раз Инна разговаривала с сыном 4 октября, поход на воскресный марш, Игорь с мамой не обсуждал. А через два дня друзья Игоря Преженникова сообщили: он задержан, за участие в митинге парню присудили 13 суток.

— Сыну 21 год, кандидат в мастера спорта по шахматам, семь лет занимался хоккеем, имеет много грамот, очень положительный парень, — почти скороговоркой Инна, мама задержанного, перечисляет все достоинства сына. — Спортсмен, ходит в спортзал, никогда и ни на каких учетах не состоял, не привлекался, для общества хороший парень во всех отношениях. По образованию техник-программист.

Мы разговариваем с Инной, когда она подъезжает к СИЗО № 1 на улице Володарского. Сегодня впервые женщина передает еду и вещи в изолятор для сына.

— В субботу вечером мы из Могилева приехали на Окрестина забирать Игоря, в ЦИПе сказали: «Ожидайте!» А в ИВС, что он задержан по ст. 108 УПК (Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Я так поняла, сына перезадержали на Окрестина, никто никаких объяснений не дает, — говорит Инна.

Два года назад Игорь Преженников переехал из Могилева в Минск, в последнее время работал на приеме заказов пиццы. Когда видео с ним выложило МВД, женщина расплакалась.

— Мой мальчик… Не могу, душа болит. Адвокат сказал, что теперь на Игоря завели уголовное дело по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он под подпиской о неразглашении, Игорю, как и другим парням по этому делу, не предъявлено обвинение, поэтому невозможно понять, в чем его обвиняют. Он в статусе подозреваемого и под стражей, — уточняет Инна.

Пока Игорь отбывал сутки, у него умерла бабушка. По словам женщины, семья в сложном материальном положении.

— Умоляю, помогите! Мой ребенок сидит в клетке, следователь ничего не говорит, мол, сын совершеннолетний — и все. А мне сейчас нужно думать, где брать деньги на передачу, адвоката. Только одно следственное действие стоит 300−500 рублей. Не представляю, что делать. Почку продать? У меня нет возможности достать из-под подушки 100 долларов, разменять и собрать передачу, — эмоционально рассказывает Инна.

Если вы хотите помочь семье Игоря Преженникова, семья оставляет номер карточки Беларусбанка 9112 0002 5096 6898, срок действия до 06/21. Карта оформлена на Титову Елену Сергеевну.

«Хозяйка сказала освободить квартиру, ей не нравится эта ситуация»

Татьяна Павловец, у которой 4 октября задержали мужа, снимает телефон, но просит перезвонить. Позже объясняет: к ней приходили с обыском.

— Он длился недолго, минут 30−40. Ничего не забрали, посмотрели, как мы худо-бедно живем и ушли, — говорит TUT.BY Татьяна.

Кириллу Павловцу 30 лет, работает строителем. Мужчину задержали не на акции, а во дворе дома.

— 4 октября муж вернулся с прогулки из города, только сел поесть, зазвонил телефон, попросили отогнать машину. А через полчаса Кирилл позвонил и сказал, его задержали, отвезли в РУВД, — вспоминает Татьяна. — Больше супруга не видела. На видео можно рассмотреть, как его во дворе скручивают люди в балаклавах, которые приехали на машине с номерами такси.

За участие в акции Кириллу присудили 14 суток, с Окрестина он не вышел. Жене сообщили: супруга перевели на ИВС. Где он сейчас, Татьяна пытается узнать, предполагает — в СИЗО на Володарского.

— Не знаю никаких подробностей дела, следователь сказала, что муж проходит по ст. 342 УК. На фоне всего этого хозяйка съемной квартиры сказала освободить жилье через шесть дней, ей не нравится эта ситуация, а у нас двое маленьких детей… Не знаю, в чем обвиняет Кирилла, но точно знаю: он хороший человек, мы не один год живем вместе.