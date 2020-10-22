В Минске ищут 66-летнюю женщину. Вышла из больницы на Семашко - и пропала

Источник материала: Tut.by

В Минске пропала 66-летняя женщина. Вышла из больницы, теперь никто не знает, где она. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Изображение: поисково-спасательный отряд «Ангел»

Пропала Раиса Ивановна Карпович, ей 66 лет, живет в Каменной Горке — в доме по улице Неманской, 44. .

21 октября около 15.30 — 16.00 женщину привезли в 9-ю больницу (на улице Семашко) с подозрением на инсульт. Около 18.30 Раиса Ивановна ушла из больницы в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени неизвестно, где она.

Приметы: рост около 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые с проседью, при ходьбе может прихрамывать.

Была одета: фиолетовая куртка.

У женщины гипертония, возможна потеря памяти.

Если у вас есть информация о пропавшей, просят звонить по телефонам:

ПСО «Ангел: +37533 6 666 033, +37533 6 666 856, либо 192. Разыскивается Минским РУВД.