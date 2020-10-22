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В Минске ищут 66-летнюю женщину. Вышла из больницы на Семашко - и пропала
22.10.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске пропала 66-летняя женщина. Вышла из больницы, теперь никто не знает, где она. Об этом
Пропала Раиса Ивановна Карпович, ей 66 лет, живет в Каменной Горке — в доме по улице Неманской, 44. .
21 октября около 15.30 — 16.00 женщину привезли в 9-ю больницу (на улице Семашко) с подозрением на инсульт. Около 18.30 Раиса Ивановна ушла из больницы в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени неизвестно, где она.
Приметы: рост около 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые с проседью, при ходьбе может прихрамывать.
Была одета: фиолетовая куртка.
У женщины гипертония, возможна потеря памяти.
Если у вас есть информация о пропавшей, просят звонить по телефонам:
ПСО «Ангел: +37533 6 666 033, +37533 6 666 856, либо 192. Разыскивается Минским РУВД.
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В Минске пропала 66-летняя женщина. Вышла из больницы, теперь никто не знает, где она. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
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