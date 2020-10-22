ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парня, который сфотографировался с деталью от водомета, выпустили из ИВС

22.10.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

22 октября из изолятора временного содержания на Окрестина выпустили Никиту Игнатюка, который проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Об этом сообщил TUT.BY его отец Александр.


Фото: kyky.org

27-летнего Никиту задержали во время протестов 4 октября. В тот день парень сфотографировался с гидрантом от водомета. Около 19.50 его задержали, а позже осудили на 15 суток ареста по статье 23.34.

Когда срок заключения закончился, его не выпустили из центра изоляции правонарушителей, а увезли в ИВС на Окрестина. Как рассказал TUT.BY отец Никиты, сын проходит подозреваемым по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Напомним, вчера его папа, Александр Игнатюк, заявил, что продает дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката для своего сына. За пару часов неравнодушные белорусы собрали ему 20 тысяч рублей.

(Будет дополнено).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Сказал, что не хочу такие рассматривать». В Пинске судья после выборов отказался от дел по 23.34 КоАП и уволился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика