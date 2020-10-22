Парня, который сфотографировался с деталью от водомета, выпустили из ИВС

Источник материала: Tut.by

22 октября из изолятора временного содержания на Окрестина выпустили Никиту Игнатюка, который проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Об этом сообщил TUT.BY его отец Александр.



Фото: kyky.org

27-летнего Никиту задержали во время протестов 4 октября. В тот день парень сфотографировался с гидрантом от водомета. Около 19.50 его задержали, а позже осудили на 15 суток ареста по статье 23.34.

Когда срок заключения закончился, его не выпустили из центра изоляции правонарушителей, а увезли в ИВС на Окрестина. Как рассказал TUT.BY отец Никиты, сын проходит подозреваемым по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Напомним, вчера его папа, Александр Игнатюк, заявил, что продает дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката для своего сына. За пару часов неравнодушные белорусы собрали ему 20 тысяч рублей .

(Будет дополнено).