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Хорошие новости. Детей учительницы, которую судили за марши, не поставят в СОП

22.10.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У учительницы из агрогородка Октябрьская под Витебском Татьяны Вишневской, которую дважды судили за мирные акции протеста и которая на одном из маршей была с 10-летней дочкой, — хорошие новости. В отношении педагога прекратили дело за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В СОП семью не поставят. Но будут контролировать.


Татьяна Вишневская. Фото: личный архив

Напомним, учительницу русского языка и литературы средней школы в агрогородке Октябрьская Витебского района Татьяну Вишневскую два раза оштрафовали за мирные демонстрации в областном центре. Педагог провела сутки в ИВС. На марше протеста 11 октября Татьяна была с 10-летней дочерью Ксенией. Ребенком заинтересовалась ИДН, в дом приходили различные проверяющие, семье грозили, что ее поставят в СОП.

Но все закончилось хорошо.

Витебский РОВД провел проверку по поводу участия 10-летней Ксении Вишневской в несанкционированном уличном шествии 11 октября.

В действиях школьницы милиция не усмотрела «состава административного правонарушения» по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Дело в отношении ребенка прекратили.

Против матери — Татьяны Вишневской было заведено административное дело по статье 9.4 КоАП за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Его также прекратили: за отсутствием состава правонарушения.


Фото предоставлено Татьяной Вишневской

В отношении детей Татьяны — Ксении и ее 9-летнего брата Даниила — провели «социальное расследование». Другими словами, изучили, в каких условиях живет семья.

В школе, где учатся дети, 19 октября состоялось заседание совета «по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Педагоги пришли к выводу, что в семье Вишневских «не установлены критерии и показатели социально опасного положения». Однако школа будет ежемесячно контролировать, как живут дети.

Матери предписано соблюдать требования законодательства о массовых мероприятиях и «впредь не допускать вовлечения своих детей в несанкционированные массовые мероприятия».

Обоим родителям рекомендуют «соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах и дома».


Фото предоставлено Татьяной Вишневской

 
Теги: Витебск
 
 
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У учительницы из агрогородка Октябрьская под Витебском Татьяны Вишневской, которую дважды судили за мирные акции протеста и которая на одном из маршей была с...
 
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