Про лишении стипендии за пять пропусков, «сутки» и COVID-19. Студенты БГУ встретились с представителем Минобра

Источник материала: Tut.by

Чиновники разных ведомств и уровней продолжают посещать вузы страны. 21 октября в БГУ прошла встреча студентов с представителем Минобра — начальником главного управления профессионального образования Сергеем Касперовичем. На протяжении полутора часов они общались о том, что больше всего сейчас волнует студентов: лишение стипендии за пять пропущенных пар в месяц (10 часов), считаются ли «сутки» уважительной причиной отсутствия на занятиях, могут ли вузы быть вне политики и почему университеты не переходят на дистанционное образование, если в учебных группах все чаще появляются вспышки COVID-19. В распоряжении TUT.BY оказалась запись этой встречи. Ниже — самые интересные выдержки разговора, который получился довольно открытым.



Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Минобра. Архивный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лишение стипендии как мотивация ходить на занятия

Как стало известно TUT.BY, встречу с представителем Министерства образования организовал Студенческий союз БГУ.

Как можно понять по записи, предполагалось, что разговор будет длиться час, но вышел за рамки и занял полтора часа. Общение проходило в спокойном, уважительном тоне. Сергей Касперович рассказал, что, когда получил приглашение на встречу от проректора БГУ, не стал делегировать ее кому-то из своих коллег, а решил пойти сам.

Первое, о чем студенты БГУ спросили представителя Министерства образования, — недавнее нововведение о лишении «бюджетников» стипендии после 10 часов пропусков в месяц.

— Это окончательное решение? — поинтересовалась студентка одного из факультетов.

Ответ на этот вопрос занял примерно 15 минут.

— В нашей жизни все меняется. Говорить, что что-то является окончательным и бесповоротным [решением], неправильно, — сказал Сергей Касперович.

Он пояснил, что этот акт — совместное постановление Министерства образования и Министерства финансов. Работать над ним стали в начале этого учебного года, после чего «Минюст провел его экспертизу и поддержал».

— Это приостановление или, как вы сказали, лишение (мне это слово не очень нравится) стипендии за 10 часов пропусков без уважительной причины в месяце-предшественнике. <…> Возникло определенное ощущение, что это экстренный акт. Но это не совсем так. Могу сказать, что у нас есть постановления, которые мы пытаемся выпустить в жизнь годами. Например, положение об учреждении высшего образования. <…> Идея данного акта вынашивалась давно.



Архивный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сказал Сергей Касперович, приостановление выплаты стипендии должно стать мотивацией для студентов ходить на занятия, вследствие чего, считает представитель Минобра, качество усвоения образовательных программ повысится.

— Что такое стипендия? Это социальная защита студентов и мотивирующие, стимулирующие выплаты. На протяжении нескольких лет мы все думали, как же мотивировать студентов, а также сократить сроки обучения. <…> Может, у кого-то есть ощущение, что и это делали для экономии. На самом деле, это не так, экономия там эфемерная. Сроки обучения сократили для того, чтобы соответствовать жизни. Ведь цикл обновления знания сейчас стал гораздо короче.

Продолжая отвечать на вопрос, Сергей Касперович предложил посмотреть на ситуацию более глобально. Если студент по неуважительной причине пропускает 10 академических часов (или пять пар) в месяц, за семестр получается 40 часов.

— 40 часов за семестр — в отдельных случаях это небольшая, но целая учебная дисциплина. <…> В итоге образуются бреши в зданиях. Экзамен сдается на «четверку» или «пятерку», студент двигается дальше, и стипендия при этом назначается, но он все равно пропускает, гуляет. Хотя его обучение оплачивается бюджетными средствами, которые — все мы понимаем — ограничены.

Если проводить аналогию, то работник, который отсутствует на рабочем месте несколько часов в течение дня, не получит зарплату. Или его вовсе уволят за прогулы. В данном случае мы рассматриваем студента-«бюджетника» как человека, который имеет основную занятость в этой сфере, в том, что он разгрызает гранит науки, ходит на занятия, осваивает в полной мере образовательный контент, который ему дается.

В данном случае можно говорить, что выбор студента-«бюджетника» сокращается, при этом у «платников» ситуация иная. Но у них и исходная ситуация другая. Они поступали по-другому, не проходили этот конкурс, у них нет стипендии, распределения — гарантии первого рабочего места.

Тех, у кого возникнет желание получить альтернативный высокий доход и спокойно пропускать какую-то часть занятий, осознанно пойти на то, чтобы не получать часть стипендий, никто не накажет ничем иным. У вас всегда есть выбор.

Резюмирую. Мы видим в этом [акте] мотивирующую роль, для того чтобы вы в полной мере осваивали содержание образовательных программ. Если говорить о гипотетической потере средств к существованию, для кого стипендия является таковым источником, у вас всегда есть выбор. Но с точки зрения и законодательства, и правил внутреннего распорядка студент должен ходить на занятия.



23 сентября, БГУ. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Не все студенты, присутствовавшие на встрече, согласились с позицией представителя Минобра.

— По моему мнению, вы ответили на вопрос не по существу. Сейчас объясню, что я имею в виду, — слово взял студент физического факультета. — Во-первых, отчисление из-за пропусков занятий уже предусмотрено. Если человек пропускает глобально, то его просто выгонят. Две недели назад, признаюсь честно, я пропустил одну пару. Взял конспект, сфотографировал и разобрался с темой буквально за время, пока его переписывал. Но это одна пятая до того, чтобы лишить меня стипендии. Во-вторых, нельзя оценить уровень знаний студента по тому, сколько он ходил или не ходил на занятия. Это делает преподаватель на экзамене или зачете. То, что студент не посетит пять пар, ни о чем не говорит. Мне кажется, что не все одинаково усваивают материал, даже если ходят на одни и те же пары. По своему скромному мнению, такой законодательный акт ни о чем не говорит.

По подсчетам студента, в месяц он должен посетить примерно 100 занятий, или 200 академических часов.

— Получается, что за пять процентов пропущенных пар меня могут лишить стипендии. А если это физра? Она никак не сказывается на том, насколько я большой специалист в физике. Так почему на меня могут наложить такую санкцию? Стипендия считается мотивацией к посещению пар?

На это Сергей Касперович ответил, что в министерстве считают так: «Любое количество пропусков без уважительной причины — это определенная проблема».

— Мы вас стимулируем к тому, чтобы пропусков не было.

Почему решение лишать стипендии за пять пар пропусков без уважительной причины не обсуждали со студентами

Также студенты активно интересовались, почему данное решение — приостанавливать выплату стипендии за пять пар пропусков без уважительной причины — никто не обсудил и не согласовал с самими студентами.

— Хотя бы на уровне простого диалога или рабочей группы. Как было в прошлом году с «законом об отсрочках», так и в этом. Почему не спросили мнение студентов? — поинтересовался студент юридического факультета.

— Это акт, который не требует широких общественных обсуждений. Нормативно мы имели все возможности и права не обсуждать [его]. Мы это право использовали, положив в постановление видение, которое есть у нас и у руководства вузов. Возможно, мы не увидели эту необходимость сейчас, но принимаем ответственность за это на себя.

Я понимаю, что это в значительной степени касается студенчества. Почему не обсудили со студентами? Имеем право. Правильно ли поступили? Я в этом не уверен и, еще раз повторюсь, готов это делать [обсуждать] в силу и меру возможностей.



Иллюстративный снимок. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Высказался Сергей Касперович и о «законе об отсрочках», который в своем вопросе упомянул студент.

— Вначале наше мнение было совершенно не поддерживающим [данный закон]. Были обсуждения, долгие консультации с Министерством обороны, цифры, которые [нам] показывали, как укомплектована армия. И Министерство образования, поверьте, занимало вашу сторону очень долго. Но законопроект — это дело и согласование многих органов [госуправления]. Да, признаю, на финишной стадии мы этот акт согласовали, хотя понимали, что для системы образования есть отрицательные последствия.

Про вузы вне политики, подписку на канал Минобра и «сутки», про которые «не можем однозначно сказать, что это неуважительная причина»

Студента факультета международных отношений волновал вопрос, может ли вуз находится вне политики, или он все-таки присутствует в политическом поле.

— Если ответ отрицательный, то можно получить ваш комментарий, почему 9 сентября в официальном телеграм-канале Министерства образования была размещена ссылка на статью под названием «Питомник польско-белорусской дружбы», опубликованную на сайте Коммунистической партии Беларуси? Это пропаганда, а пропаганда всегда имеет политический подтекст.

— В рамках концепции Болонского процесса определено, что вуз находится вне политики. Если мы говорим о нашей стране и наших вузах, которые являются членами Европейского пространства высшего образования, то да, вузы тоже должны быть вне политики. Я это воспринимаю так, — ответил Сергей Касперович.



Архивный снимок. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Насчет статьи, ссылка на которую была опубликована в официальном телеграм-канале Минобра и вела на сайт Коммунистической партии Беларуси, Сергей Касперович ответил, что ее не читал, поэтому комментировать этот вопрос будет не совсем верным с его стороны. Также он признался, что не подписан на телеграм-канал ведомства и объяснил почему:

— Я вроде как внутри там [нахожусь], и мне хватает нашей внутренней информации.

Еще один актуальный вопрос: что делать студентам, которые оказались «на сутках» за участие с несанкционированных акциях или просто потому, что были не в том месте в не в то время?

— Буквально в понедельник мы получили такой же запрос от БГУИР, — сказал представитель Минобра. — Моему управлению сложно ответить на этот вопрос. Поэтому подключились наши юристы. Мы его обсуждаем. На сегодня видения, что [административный арест] - это неуважительная причина, у нас нет. <…> Мы планируем взаимодействовать и с прокуратурой, и с другими органами, чтобы получить ответ на этот вопрос. На сегодня у меня как представителя Минобра этого ответа нет. Мы не можем однозначно сказать, что это неуважительная причина.

Про COVID-19 и то, почему вузы не переходят на дистанционное обучение

Некоторые вопросы касались организации учебного процесса во время эпидемии COVID-19. Студенты говорят, что не понимают, почему БГУ не переводят на дистанционное обучение, если уже весной этот процесс был эффективно налажен.

— Полгода назад на моем факультете начались заражения, — рассказал студент факультета международных отношений. — За полгода ситуация не сильно улучшилась, наоборот, идет так называемая вторая волна. На факультете несколько специальностей уже переведены на временное дистанционное обучение. Почему нас не переводят полностью, учитывая, что на нашем факультете преподаватели отлично освоили все инструменты контроля за посещением, преподавания и проверки работ в удаленном формате?



Иллюстративный снимок. Фото читателя TUT.BY

— Действительно весной было тяжело, — признал Сергей Касперович. — Поверьте, мы каждый день решали ситуацию, писали методические рекомендации, вузы с нами общались. БГУ в этом плане [переходе на дистанционное] был лидером <…> Сейчас эпидемиологическая ситуация не улучшилась, количество заболевших растет. У меня в управлении тоже есть проблемы. В итоге мы принимаем точечные решения. Иногда вуз нас опережает. Мы задаем вопросы, и университет разумно и правильно нам отвечает. Вуз имеет право организовывать образовательный процесс так, как нужно, не нарушая законодательство. Технические возможности есть. <…> Если у вас есть проблемы в группе, на потоке — сообщайте декану. Не все сразу видно, информация поступает не сиюминутно. Общение студентов с деканатом должно быть. Если ситуация станет тяжелая, и есть возможность минимизировать контакты, мы не будем ничего иметь против, чтобы временно перейти на дистанционное обучение.