В Полоцке спасают родник возле Софийского собора: в нем почти месяц нет воды

Источник материала: Tut.by

С начала октября в Полоцке «молчит» известный родник возле Софийского собора. Местные жители говорят, что так надолго источник еще не останавливался. Через три недели родник начали чистить, сообщает портал Gorod214.by.



Фото: racyja.com

Тревогу в начале октября забили полочане, которые часто гуляют рядом с Софийским собором. Они поделились опасениями в соцсетях.

В Музее истории и архитектуры Софийского собора предположили, что родник пересох, потому что нет дождей, из-за чего опустился уровень грунтовых вод.

Но потом дожди пошли, а воды в источнике по-прежнему не было. Археолог Сергей Тарасов заявил «Радыё Рацыя», что водоносный слой мог быть поврежден во время строительных работ, которые идут на Верхнем замке. Эту версию опровергли в администрации Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

21 октября стало известно, что родник начали спасать.

— Наши сотрудники чистят родник, мы следим за ситуацией, — сообщила gorod214.by заведующая Музеем истории и культуры Софийского собора Марина Чернышова.



Фото: racyja.com