«Мне сделали 39 операций». История Саши, которая выжила при пожаре

Источник материала: Tut.by

Когда маленькой Саше было почти 11 месяцев, в доме, где она жила с семьей, загорелась проводка. В итоге девочка потеряла пальцы, пережила 2 трепанации черепа и еще 37 операций. Пока отец вкалывал на севере России, чтобы заработать деньги, мама Саши стучалась во все инстанции, чтобы помочь дочери. Благодаря публикации в газете про девочку узнали в США, куда и пригласили ее на лечение. «У меня не закрывались глаза, не было носа и бровей, не работал нормально рот», — так Саша описывает себя перед поездкой в Америку. Это история про борьбу, принятие и родительскую любовь. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

