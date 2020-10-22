Минчанку приговорили к восьми годам колонии за истязания своего младенца

Источник материала: Tut.by

В Минске судили 29-летнюю женщину — за истязания маленького сына. Подробности дела сообщает столичная прокуратура.



Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

Минчанка стала матерью в третий раз и систематически избивала своего новорожденного сына. Делала двухмесячному малышу массаж ног — проявила небрежность, из-за которой ребенок получил перелом бедра. Будучи пьяной, мать истязала малыша: сдавливала тело, шею малыша пеленкой и руками, била по голове, бросала в детскую кровать и коляску, так что ребенок ударялся.

Среди повреждений у ребенка — тяжкие переломы костей рук и ног.

Помимо младшего сына, у матери уже была пятилетняя дочь, а ее второй ребенок еще новорожденным погиб при неустановленных обстоятельствах.

О насилии узнали в ноябре 2019 года, через два месяца после рождения третьего ребенка, когда двух детей женщины признали находящимися в социально опасном положении. В дом пришли сотрудники детского сада — они заметили у младшего ребенка побои на лице. Мальчика увезли в больницу и забрали из семьи. По факту телесных повреждений у ребенка завели уголовное дело.

Супруг обвиняемой говорил, что не знал о том, что жена применяла насилие к младшему сыну. Когда женщину арестовали, а детей забрали из семьи, мужчина ни разу не навестил их в госучреждениях. Такую же позицию заняли и другие родственники. В итоге пятилетнюю девочку из семьи тоже забрали.

Был суд, обвиняемая признала свою вину. Подтвердила: когда была пьяной, систематически умышленно била ребенка, возможные последствия осознавала. Свои действия она объяснила усталостью, отсутствием помощи от окружающих, капризами ребенка и опьянением. Сказала, что раскаивается.

Суд признал вину минчанки по ч. 2 ст. 147 и ч. 2 ст. 149 (Умышленное причинение заведомо малолетнему в беспомощном состоянии тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения или истязания), а также по ст. 155 УК (Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности).

Наказание такое: 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщину будут принудительно лечить от алкоголизма. По амнистии ее частично освободили от наказания — на один год. Приговор суда вступил в законную силу. Минчанку также лишили родительских прав. Заявили такой иск и в отношении отца детей — суд удовлетворил его, но это решение не вступило в законную силу.