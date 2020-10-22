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Мэр Бреста предупредил о фейковом «распоряжении» горисполкома, которое гуляет по интернету
22.10.2020 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По Бресту гуляет фейковый документ якобы Брестского горисполкома с предупреждением о «перебоях в работе банкоматов, общественного транспорта», а также с «просьбой уплатить коммуналку». Не верьте ему, предупреждает в своем телеграм-канале мэр Александр Рогачук.
Распоряжение с прифотошопленной подписью предупреждает брестчан о якобы возможных перебоях с 25 октября в работе ЕРИП, интернет-банкинга, КСА и банкоматов.
«Брестский горисполком рекомендует заранее и с некоторым запасом приобрести необходимые продукты питания, лекарственные и гигиенические средства, маски, антисептики и другие товары народного потребления», — говорится в бумаге.
Кроме того, авторы подделки просят оплатить до 25 октября задолженность по коммуналке и предупреждают о том, что возможны перебои с водо-, газо- и теплоснабжением жилфонда, нарушения в работе общественного транспорта.
«То, что изображено на фото, раньше называлось брехня или деза, а сейчас, по-современному, — фейк. Будьте внимательны и не ведитесь на подобные псевдодокументы», — предупреждает Рогачук.
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«То, что изображено на фото, раньше называлось брехня или деза, а сейчас, по-современному, - фейк», - написал Рогачук.
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