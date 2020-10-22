Парень, который сфотографировался с деталью от водомета: «Нет оснований вменять мне уголовную статью»

Источник материала: Tut.by

Никиту Игнатюка отпустили под подписку о невыезде. Он является подозреваемым по уголовному делу о насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Напомним, ранее отец Никиты говорил о том, что сыну вменяется ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».



Фото: kyky.org

— Дело в том, что я сам думал, что у меня 342-я статья, но оказалось, что 364-я, — рассказал TUT.BY Никита, добавив, что уголовное дело связано с разукомплектацией водомета во время акции протеста 4 октября.

Никита подчеркнул, что считает себя невиновным.

— Я с уголовным преследованием в отношении себя не согласен и рассматриваю свой поступок с точки зрения административного правонарушения по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП. Я считаю, что нет оснований вменять мне уголовную статью.

По словам парня, вместе с ним в ЦИПе и ИВСе находилось много «политических».

— В основном все настроены позитивно, — рассказал Никита.

Отец и сын также попросили передать белорусам слова благодарности за солидарность и помощь с оплатой услуг адвоката для Никиты.

— Передайте, пожалуйста, большое спасибо людям, которые откликнулись на нашу беду. Большое им спасибо, — сказал отец парня Александр.