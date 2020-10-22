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Парень, который сфотографировался с деталью от водомета: «Нет оснований вменять мне уголовную статью»
22.10.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Никиту Игнатюка
— Дело в том, что я сам думал, что у меня 342-я статья, но оказалось, что 364-я, — рассказал TUT.BY Никита, добавив, что уголовное дело связано с разукомплектацией водомета во время акции протеста 4 октября.
Никита подчеркнул, что считает себя невиновным.
— Я с уголовным преследованием в отношении себя не согласен и рассматриваю свой поступок с точки зрения административного правонарушения по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП. Я считаю, что нет оснований вменять мне уголовную статью.
По словам парня, вместе с ним в ЦИПе и ИВСе находилось много «политических».
— В основном все настроены позитивно, — рассказал Никита.
Отец и сын также попросили передать белорусам слова благодарности за солидарность и
— Передайте, пожалуйста, большое спасибо людям, которые откликнулись на нашу беду. Большое им спасибо, — сказал отец парня Александр.
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Парень, который сфотографировался с деталью от водомета: «Нет оснований вменять мне уголовную статью»
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