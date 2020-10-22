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Судили могилевчан, которые фотографировались в поддержку задержанного медика. Вот что решил суд

22.10.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 22 октября, оштрафовали двоих могилевчан, которые собрались поддержать задержанного за протесты медика Андрея Вербицкого. После суда Павла Гороха и Валерию Чепикову выпустили из изолятора временного содержания, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Валерия Чепикова. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Могилевчане решили сделать снимок в поддержку отбывающего 26 суток ареста медика Андрея Вербицкого вечером 19 октября. Для этого они использовали портреты Андрея, перенесенные на картон. Собрались горожане на кольце возле «Могилевлифтмаша».

Как стало известно в суде, все действие заняло пять минут, после чего к могилевчанам подъехала белая «газель» и всех задержали.

Павла Гороха доставили в суд из изолятора временного содержания, где он был под стражей с момента задержания. Горох, по его словам, был тем, кто делал фото. По его признанию в суде, он не думал, что подобное может быть запрещено.

Судья Костюк зачитала письменные материалы дела, выслушала объяснения Гороха и постановила оштрафовать его на 10 базовых величин, или 270 рублей.


Павел Горох. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Вместе с ним была задержана Валерия Чепикова. Слушание проходило по видеосвязи. Судья Наталья Понасенко рассматривала два протокола: участие Чепиковой в протестной акции 13 сентября и фотографирование в поддержку медика 19 октября. Чепикову оштрафовали на 20 базовых величин, или 540 рублей.

Всего вечером 19 октября было задержано 9 человек. Их доставили в Ленинский РОВД. Четверых человек выпустили после составления протокола. Горохова и Чепикову увезли в изолятор. Предположительно, еще трое задержанных все еще находятся под стражей — точной информации об этом нет.

 
Теги: Могилев
 
 
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