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«Мы устали бояться». Гродненские медики выступили с обращением к властям

22.10.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские медики записали видеообращение, где они требуют признать президентские выборы сфальсифицированными и провести новые. Врачи говорят, что они против насилия и репрессий, а также проведения конституционной реформы.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Также гродненские врачи требуют привлечь к установленной законом ответственности тех, кто участвовал или участвуют в пытках и издевательствах по отношению к мирным гражданам, и выступают среди прочего за прекращение любого преследования альтернативных мнений и высказываний. Медики требуют немедленного освобождения лиц, признанных политзаключенными и всех незаконно задержанных в ходе мирных протестов граждан.

 — Мы, медицинские работники города Гродно, как и большинство других граждан, не можем остаться в стороне от событий, происходящих в нашей любимой стране.
Нам, как и большинству белорусов, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в Беларуси, где законы, созданные для людей, вдруг стали работать против них, где каждый день на улицах люди в масках и балаклавах, не представляясь, открыто похищают людей, а на протяжении двух месяцев, мы узнаем все новые и новые подробности жестокого обращения с гражданами нашей страны, в том числе и с нашими коллегами, где ежедневно мы узнаем о десятках и сотнях возбужденных абсурдных уголовных дел и дел об административных правонарушениях в отношении невиновных граждан, — говорят медики. — Мы хотим выразить свою солидарность с людьми других профессий, которые не боятся высказывать свое мнение; всем гражданам нашей страны, которые так же, как и мы, хотят получить защиту своих прав и соблюдение законов. Мы устали бояться.

Также гродненские врачи напоминают, что в областном центре работает круглосуточная бесплатная служба дистанционной психологической помощи, ведь, уверены медицинские работники, в это неспокойное время особенно востребованной является психологическая и психотерапевтическая помощь.
«Телефон доверия»: 170 (Гродно), либо 80 152−170 (Гродненская область).

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненские медики записали видеообращение, где они требуют признать президентские выборы сфальсифицированными и провести новые. Врачи говорят, что они против...
 
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