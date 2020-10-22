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«Мы устали бояться». Гродненские медики выступили с обращением к властям
22.10.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские медики записали видеообращение, где они требуют признать президентские выборы сфальсифицированными и провести новые. Врачи говорят, что они против насилия и репрессий, а также проведения конституционной реформы.
Также гродненские врачи требуют привлечь к установленной законом ответственности тех, кто участвовал или участвуют в пытках и издевательствах по отношению к мирным гражданам, и выступают среди прочего за прекращение любого преследования альтернативных мнений и высказываний. Медики требуют немедленного освобождения лиц, признанных политзаключенными и всех незаконно задержанных в ходе мирных протестов граждан.
— Мы, медицинские работники города Гродно, как и большинство других граждан, не можем остаться в стороне от событий, происходящих в нашей любимой стране.
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Гродненские медики записали видеообращение, где они требуют признать президентские выборы сфальсифицированными и провести новые. Врачи говорят, что они против...
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