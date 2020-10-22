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Экс-боец СОБРа Гаравский ответил на вопросы Межпарламентского союза в Женеве по «делу Гончара»

23.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, который утверждает, что причастен к похищению и убийствам известных белорусских оппозиционных политиков 20 лет назад, дал показания членам комитета по правам парламентариев Межпарламентского союза, сообщает DW. Напомним, Гаравский попросил политубежище в Швейцарии.


Фото: DW

В комитете Межпарламентского союза (МПС) по гражданским правам парламентариев в Женеве в четверг, 22 октября, на вопросы его членов ответил Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа — спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По итогам слушаний будет принята резолюция, которую, как ожидается, обнародуют 4 ноября.

Как прошло заседание комитета МПС

Ответы на вопросы председателя и членов комитета по гражданским правам парламентариев продолжались около часа и из-за пандемии проходили в онлайн-формате, сообщил DW Юрий Гаравский по окончании слушаний с его участием. Сначала, по словам бывшего собровца, он представил себя — рассказал, когда, где и чем занимался в Беларуси, а потом отвечал на вопросы.

Первым был вопрос о том, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

«В свете той активности в ситуации с Беларусью, что проявляют Германия и Франция — их лидеры встретились со Светланой Тихановской, — я ответил, что надо создать трехстороннюю следственную комиссию, в которую помимо немцев и французов вошли бы и представители белорусских властей», — добавил Гаравский. Он также объяснил членам комитета, что его заставило признаться: «Я ответил, что хотел жить». Кроме того, Гаравский положительно ответил на вопрос, готов ли он дать показания в Европарламенте.

МПС и расследование исчезновения Гончара

В МПС в ответ за запрос DW сообщили, что 22 октября проходит заседание комитета Межпарламентского союза по гражданским правам парламентариев, на котором «дело г-на Гончара будет рассмотрено среди многих других дел о преследованиях депутатов». Цель этого слушания, отмечается в ответе, — «собрать информацию, чтобы комитет мог принимать наиболее обоснованные решения».

В МПС, созданный для координации действий парламентов мира, входит и Беларусь. Организация регулярно выносит резолюции по разным вопросам, в том числе она уполномочена принимать решения по жалобам о нарушениях прав парламентариев.

Комитет по гражданским правам парламентариев МПС начал заниматься вопросом нарушения прав Виктора Гончара еще в 1998 году — до его исчезновения вместе с бизнесменом Анатолием Красовским в сентябре 1999-го. С тех пор МПС постоянно призывал к эффективному расследованию этого дела и без особого успеха пытался сотрудничать в этом с белорусскими властями.

Рассказ Гаравского и реакция в Беларуси

В интервью изданию Deutsche Welle, которое было опубликовано в декабре прошлого года, Гаравский рассказал, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.

Белорусские силовые ведомства комментировать информацию из интервью Юрия Гаравского отказались.

Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY сразу после выхода интервью заявил, что СОБР не имеет отношения к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. А Юрий Гаравский никогда в спецподразделении под его командованием не служил. Спустя сутки Павличенко сказал «Нашай Ніве», что Гаравского вообще не знает — просто перепутал его с другим бойцом.

Интервью прокомментировал и экс-глава МВД Юрий Сиваков. Он заявил, что не знал и не мог знать Гаравского. По мнению экс-министра, интервью сделано специально накануне встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.

Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в Следственный комитет Беларуси с просьбой возобновить предварительное следствие по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского в связи с появившейся информацией.

Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову заявил, что «никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды». Публикации DW президент назвал провокацией и сообщил, что дал команду Следственному комитету разобраться с озвученной информацией.

25 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. В марте 2020 года дело приостановили.

В январе текущего года было возобновлено предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. В мае жене Красовского отказали в возобновлении следствия.

Что касается дела исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, то в Следственном комитете посчитали, что основания для его возобновления отсутствуют.

 
 
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Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, который утверждает, что причастен к похищению и убийствам известных белорусских оппозиционных политиков 20 лет назад, дал показания...
 
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