|
Экс-боец СОБРа Гаравский ответил на вопросы Межпарламентского союза в Женеве по «делу Гончара»
23.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, который утверждает, что причастен к похищению и убийствам известных белорусских оппозиционных политиков 20 лет назад, дал показания членам комитета по правам парламентариев Межпарламентского союза, сообщает
В комитете Межпарламентского союза (МПС) по гражданским правам парламентариев в Женеве в четверг, 22 октября, на вопросы его членов ответил Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа — спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По итогам слушаний будет принята резолюция, которую, как ожидается, обнародуют 4 ноября.
Как прошло заседание комитета МПС
Ответы на вопросы председателя и членов комитета по гражданским правам парламентариев продолжались около часа и из-за пандемии проходили в онлайн-формате, сообщил DW Юрий Гаравский по окончании слушаний с его участием. Сначала, по словам бывшего собровца, он представил себя — рассказал, когда, где и чем занимался в Беларуси, а потом отвечал на вопросы.
Первым был вопрос о том, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
«В свете той активности в ситуации с Беларусью, что проявляют Германия и Франция — их лидеры встретились со Светланой Тихановской, — я ответил, что надо создать трехстороннюю следственную комиссию, в которую помимо немцев и французов вошли бы и представители белорусских властей», — добавил Гаравский. Он также объяснил членам комитета, что его заставило признаться: «Я ответил, что хотел жить». Кроме того, Гаравский положительно ответил на вопрос, готов ли он дать показания в Европарламенте.
МПС и расследование исчезновения Гончара
В МПС в ответ за запрос DW сообщили, что 22 октября проходит заседание комитета Межпарламентского союза по гражданским правам парламентариев, на котором «дело г-на Гончара будет рассмотрено среди многих других дел о преследованиях депутатов». Цель этого слушания, отмечается в ответе, — «собрать информацию, чтобы комитет мог принимать наиболее обоснованные решения».
В МПС, созданный для координации действий парламентов мира, входит и Беларусь. Организация регулярно выносит резолюции по разным вопросам, в том числе она уполномочена принимать решения по жалобам о нарушениях прав парламентариев.
Комитет по гражданским правам парламентариев МПС начал заниматься вопросом нарушения прав Виктора Гончара еще в 1998 году — до его исчезновения вместе с бизнесменом Анатолием Красовским в сентябре 1999-го. С тех пор МПС постоянно призывал к эффективному расследованию этого дела и без особого успеха пытался сотрудничать в этом с белорусскими властями.
Рассказ Гаравского и реакция в Беларуси
В интервью изданию Deutsche Welle, которое было опубликовано в декабре прошлого года, Гаравский
Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.
Белорусские силовые ведомства комментировать информацию из интервью Юрия Гаравского
Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY сразу после выхода интервью заявил, что СОБР не имеет отношения к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. А Юрий Гаравский никогда в спецподразделении под его командованием не служил. Спустя сутки Павличенко сказал
Интервью прокомментировал и экс-глава МВД Юрий Сиваков. Он заявил, что не знал и не мог знать Гаравского. По мнению экс-министра, интервью сделано специально накануне встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.
Светлана Завадская и Ирина Красовская
Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову
25 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет
В январе текущего года было
Что касается дела исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, то в Следственном комитете
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, который утверждает, что причастен к похищению и убийствам известных белорусских оппозиционных политиков 20 лет назад, дал показания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)