Ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в Минске: троим мужчинам вынесли приговоры

Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района Минска вынес приговор троим мужчинам, которые ограбили ювелирный магазин в столице в августе 2019 года, сообщает телеканал ОНТ .



Фото с проверки показаний на месте с участием обвиняемого. Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, утром 17 августа 2019 года, около 11.30, двое неизвестных зашли в торговый зал ювелирного магазина «Яхонт» в Минске, распылили газ из баллончика, на продавцов надели наручники, разбили витрины, забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись. Из магазина было похищено имущество на общую сумму более 1 миллиона рублей. Их задержали спустя два месяца.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственный эпизод. Оказалось, что группа людей совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе с 2014 по 2019 год. Мужчинам предъявили обвинения по нескольким статьям за кражи. разбой, бандитизм, хищение боеприпасов. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 15 человек, включая малолетних детей, которые находились в домах во время нападений.

Один из обвиняемых, 43-летний мужчина, признал вину. Приговор суда: 11, 13 и 15 лет колонии общего режима, сообщил телеканал.