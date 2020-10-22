|
Ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в Минске: троим мужчинам вынесли приговоры
23.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Заводского района Минска вынес приговор троим мужчинам, которые ограбили ювелирный магазин в столице в августе 2019 года, сообщает телеканал
По данным следствия, утром 17 августа 2019 года, около 11.30, двое неизвестных зашли в торговый зал
В ходе расследования выяснилось, что это не единственный эпизод. Оказалось, что группа людей совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе с 2014 по 2019 год. Мужчинам предъявили обвинения по нескольким статьям за кражи. разбой, бандитизм, хищение боеприпасов. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 15 человек, включая малолетних детей, которые находились в домах во время нападений.
Один из обвиняемых, 43-летний мужчина, признал вину. Приговор суда: 11, 13 и 15 лет колонии общего режима, сообщил телеканал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор суда: 11, 13 и 15 лет колонии общего режима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)