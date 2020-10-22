ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в Минске: троим мужчинам вынесли приговоры

23.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района Минска вынес приговор троим мужчинам, которые ограбили ювелирный магазин в столице в августе 2019 года, сообщает телеканал ОНТ.


Фото с проверки показаний на месте с участием обвиняемого. Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, утром 17 августа 2019 года, около 11.30, двое неизвестных зашли в торговый зал ювелирного магазина «Яхонт» в Минске, распылили газ из баллончика, на продавцов надели наручники, разбили витрины, забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись. Из магазина было похищено имущество на общую сумму более 1 миллиона рублей. Их задержали спустя два месяца.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственный эпизод. Оказалось, что группа людей совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе с 2014 по 2019 год. Мужчинам предъявили обвинения по нескольким статьям за кражи. разбой, бандитизм, хищение боеприпасов. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 15 человек, включая малолетних детей, которые находились в домах во время нападений.

Один из обвиняемых, 43-летний мужчина, признал вину. Приговор суда: 11, 13 и 15 лет колонии общего режима, сообщил телеканал.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мы устали бояться». Гродненские медики выступили с обращением к властям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика