Кадровые перестановки произошли в Госкомитете судебных экспертиз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы, которыми проведены кадровые перестановки в Государственном комитете судебных экспертиз.

Одним из документов заместителем председателя комитета назначен Александр Лашин, который раньше был замом генерального прокурора.

Вторым указом от должности зампреда ГКСЭ освобожден Максим Воронин – его прикомандировали к Генпрокуратуре с сохранением в кадровом составе комитета.

Напомним, в начале октября в ГКСЭ сменился начальник – на место Андрея Шведа, который стал новым генпрокурором, пришел Алексей Волков , который ранее трудился в центральном аппарате Следственного комитета.