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Кадровые перестановки произошли в Госкомитете судебных экспертиз
23.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы, которыми проведены кадровые перестановки в Государственном комитете судебных экспертиз.
© Photo : СК Беларуси
Одним из документов заместителем председателя комитета назначен Александр Лашин, который раньше был замом генерального прокурора.
Вторым указом от должности зампреда ГКСЭ освобожден Максим Воронин – его прикомандировали к Генпрокуратуре с сохранением в кадровом составе комитета.
Напомним, в начале октября в ГКСЭ сменился начальник – на место Андрея Шведа, который стал новым генпрокурором,
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Заместителем председателя комитета назначен Александр Лашин, который раньше был замом генерального прокурора.
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