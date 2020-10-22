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Кадровые перестановки произошли в Госкомитете судебных экспертиз

23.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указы, которыми проведены кадровые перестановки в Государственном комитете судебных экспертиз.

© Photo : СК Беларуси
Председателем комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков

Одним из документов заместителем председателя комитета назначен Александр Лашин, который раньше был замом генерального прокурора.

Вторым указом от должности зампреда ГКСЭ освобожден Максим Воронин – его прикомандировали к Генпрокуратуре с сохранением в кадровом составе комитета.

Напомним, в начале октября в ГКСЭ сменился начальник – на место Андрея Шведа, который стал новым генпрокурором, пришел Алексей Волков, который ранее трудился в центральном аппарате Следственного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместителем председателя комитета назначен Александр Лашин, который раньше был замом генерального прокурора.
 
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