Самый известный в мире скептик умер в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Иллюзионист Джеймс Рэнди, занимавшийся разоблачением заявлений о псевдонаучных и паранормальных явлениях, умер в США на 93-м году жизни, сообщило издание New York Times.

"Сообщаем, что Джеймс Рэнди вчера скончался в связи причинами, связанными с возрастом. Он прожил замечательную жизнь, мы будем по нему скучать", – говорится в сообщении фонда, основанного скептиком.

James Randi died. One of the founders of CSICOP and the skeptical movement. There is so much to say. Friend, colleague and oh my god what a character. I can't wait to gather with friends and retell the stories. The Amazing stories. pic.twitter.com/2rPJnfA0r1 — Skeptical Inquirer (@SkeptInquirer) October 21, 2020

Рэнди получил международную известность как демистификатор: он разоблачал "сгибателей ложек", а также раскрывал трюки различных целителей.

В 1996 году он основал фонд, поддерживающий образовательные научные программы. Организация предлагает миллион долларов любому человеку, который может представить доказательства своих паранормальных способностей в контролируемых условиях.

Рэнди отошел от работы в фонде в 2015 году, однако продолжал выступать на различных мероприятиях и читать лекции.