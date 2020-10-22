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Самый известный в мире скептик умер в США

23.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Иллюзионист Джеймс Рэнди, занимавшийся разоблачением заявлений о псевдонаучных и паранормальных явлениях, умер в США на 93-м году жизни, сообщило издание New York Times.

"Сообщаем, что Джеймс Рэнди вчера скончался в связи причинами, связанными с возрастом. Он прожил замечательную жизнь, мы будем по нему скучать", – говорится в сообщении фонда, основанного скептиком.

Рэнди получил международную известность как демистификатор: он разоблачал "сгибателей ложек", а также раскрывал трюки различных целителей.

В 1996 году он основал фонд, поддерживающий образовательные научные программы. Организация предлагает миллион долларов любому человеку, который может представить доказательства своих паранормальных способностей в контролируемых условиях.

Рэнди отошел от работы в фонде в 2015 году, однако продолжал выступать на различных мероприятиях и читать лекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Рэнди получил международную известность как демистификатор: он разоблачал "сгибателей ложек", а также раскрывал трюки различных целителей.
 
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