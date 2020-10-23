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Метрополитен сообщил об «инциденте с пассажиром» на станции «Площадь Победы»
23.10.2020 06:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рано утром в пятницу на станции метро «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.
В 5.45 на станции «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром, сообщает Метрополитен.
— Было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднялся на платформу. В 5.49 подано напряжение на контактный рельс. Метрополитен работает в штатном режиме.
Подробности произошедшего не приводятся.
Накануне, напомним, на станции «Прак Челюскинцев» на рельсы
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Подробности произошедшего не приводятся.
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