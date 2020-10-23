Метрополитен сообщил об «инциденте с пассажиром» на станции «Площадь Победы»

Источник материала: Tut.by

Рано утром в пятницу на станции метро «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 5.45 на станции «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром, сообщает Метрополитен.

— Было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднялся на платформу. В 5.49 подано напряжение на контактный рельс. Метрополитен работает в штатном режиме.

Подробности произошедшего не приводятся.

Накануне, напомним, на станции «Прак Челюскинцев» на рельсы упал пассажир . Службы столичной подземки оперативно отключили напряжение и подняли человека на платформу.