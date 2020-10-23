Вы удивитесь: психолог назвала самый тяжелый день недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Самым тяжелым днем недели можно назвать пятницу, об этом рассказала в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Ранее считалось, что тяжелее всего людям в понедельник. Этот день считали сложным, поскольку нужно прилагать огромные усилия, чтобы собраться после выходных и эффективно перейти в рабочий режим. По понедельникам действительно часто допускаются ошибки, происходят различные сбои и срывы.

При этом, как выяснилось, с научной точки зрения пятница ничуть не менее сложный день. К концу рабочей недели на человека наваливается накопившаяся усталость, что также может привести к определенным трудностям.

"Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать", - объяснила Блинникова.

Также к пятнице накапливается и недоделанная в предыдущие дни работа. При этом не стоит пытаться успеть все - это может обернуться серьезными проблемами с физическим и психологическим состоянием.

"Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим", – подчеркнула психолог.

По словам Ирины Блинниковой, нужно уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда и пятница будет проходить легче.

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