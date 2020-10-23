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В Новобелицком районе Гомеля задержали и отправили в ИВС не менее восьми человек
23.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 октября в Новобелицком районе Гомеля задержали и отправили в ИВС не менее восьми человек, сообщает БелаПАН.
Утром в местных телеграм-чатах появилась фотография, на которой неизвестные стояли с бело-красно-белыми флагами на фоне администрации Новобелицкого района. «После этого по району началась облава», — сообщила БелаПАН родственница одной из задержанных.
Известно, что в ИВС попала Татьяна Бачурная — она одна воспитывает малолетнего ребенка, и
Среди задержанных еще две женщины и пять мужчин. Все они живут в Новобелицком районе.
Также 22 октября в гомельских телеграм-чатах появился снимок, на котором неизвестные стоят с бело-красно-белыми флагами на фоне администрации Советского района. В ночь на 22 октября в районе было задержано несколько человек, в том числе Станислав Мочалов. Суд арестовал его на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном митинге (фотографирование с бело-красно-белым флагом у здания администрации) и неподчинении милиции.
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Утром в четверг в телеграм-чатах появилась фотография, на которой неизвестные стояли с бело-красно-белыми флагами на фоне администрации Новобелицкого района....
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