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Прогноз радует. Все о погоде в Витебске в выходные
23.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Витебске будет довольно тепло для конца октября — до +12 градусов,
В субботу днем температура воздуха +10…12 °C. Облачно, но из-за туч будет выглядывать солнце. Без осадков и ветра.
В воскресенье — до 12 градусов тепла. Утром возможен дождь, днем — без осадков, вечером — туман.
Хороших вам выходных, друзья!
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В выходные в Витебске будет довольно тепло для конца октября - до +12 градусов.
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