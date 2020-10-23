Прогноз радует. Все о погоде в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Витебске будет довольно тепло для конца октября — до +12 градусов, прогнозирует pogoda.by.





В субботу днем температура воздуха +10…12 °C. Облачно, но из-за туч будет выглядывать солнце. Без осадков и ветра.

В воскресенье — до 12 градусов тепла. Утром возможен дождь, днем — без осадков, вечером — туман.

Хороших вам выходных, друзья!

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