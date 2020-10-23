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Туман, дождь, но пока тепло. Все о погоде в Бресте в выходные

23.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные в Бресте будут ненастными, но теплыми, обещает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +15°С.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью и утром на город опустится туман. Видимость — 400−600 метров. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +15°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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