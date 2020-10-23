|
Тепло, но пасмурно. Погода в Гродно в выходные
23.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные ненадолго потеплеет, но будет преимущественно пасмурно и дождливо,
В субботу до +14°C, сплошная облачность, постоянно — дожди.
В воскресенье пасмурно, но без осадков. Опять тепло — до +14°C.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно в выходные ненадолго потеплеет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)