Тепло, но пасмурно. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные ненадолго потеплеет, но будет преимущественно пасмурно и дождливо, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу до +14°C, сплошная облачность, постоянно — дожди.

В воскресенье пасмурно, но без осадков. Опять тепло — до +14°C.

Хороших выходных, друзья!

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