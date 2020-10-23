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В Могилеве осудили парней, задержанных при фотографировании цепи солидарности. Решения суда - очень разные

23.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 октября, помимо судов над людьми, задержанными на кольце «Лифтмаша», прошли также процессы над могилевчанами, которых «забрали» на Казимировке. Об этом сообщают правозащитники.


Фото: Reuters

Двух парней задержали 19 октября. Оба заявили на процессах, что они фотографировали людей, которые решили сняться с национальными флагами в районе ТЦ «Парк-Сити».

Причем, по словам могилевчан, задерживали их «дружинники».

Одному из них суд дал 8 суток ареста, второму — 10 базовых штрафа.

 
 
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