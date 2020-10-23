«Пришлось расписаться, чтобы его не посадили». История Оксаны, которая родила в 15 лет

Источник материала: Tut.by

Помните свой 9-й класс? Подготовка к экзаменам, компьютерные игры и, возможно, первая любовь с мальчиком из соседнего двора. Сценарий нашей героини отличается от привычного подросткового: в девятом классе Оксана сделала тест на беременность и увидела две полоски. Он — старше ее и, наверное, не так влюблен, она — не верит в происходящее и думает, что это могло случиться с кем угодно, но только не с ней. Ранний брак не по любви, осуждение общества и попытки сохранить семью — это стало реальностью школьницы. Это история о том, как совсем юная 15-летняя девочка сознательно стала мамой и приняла тот факт, что взрослеть придется ускоренно. Сейчас Лере, дочери Оксаны, уже 7 лет и сама героиня не представляет, что когда-то было иначе. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.