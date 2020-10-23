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Что происходит в Беларуси 23 октября
23.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске шла активная подготовка к провластным митингам в выходные, однако нам стала поступать информация, что они могут не состояться. Александр Лукашенко посетит Слуцк. Рассказываем о том, что происходит в стране 23 октября, в нашем традиционном ежедневном онлайне.
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В традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о главных событиях, которые происходят в стране сегодня.
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