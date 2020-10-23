Что происходит в Беларуси 23 октября

Источник материала: Tut.by

В Минске шла активная подготовка к провластным митингам в выходные, однако нам стала поступать информация, что они могут не состояться. Александр Лукашенко посетит Слуцк. Рассказываем о том, что происходит в стране 23 октября, в нашем традиционном ежедневном онлайне.