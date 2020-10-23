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Бросал палки в ОМОН, разбил зеркало автозака. Парень из Бреста стал фигурантом «уголовки» о беспорядках

23.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте установлен участник массовых беспорядков 10 августа, который бросал в сотрудников милиции палки, камни и разбил зеркало автозака, сообщает УВД.

Видео: УВД

Парню 20 лет. По версии милиции, во время протестов на проспекте Машерова он бросал в милиционеров палки и куски тротуарной плитки. Кроме этого, он разбил зеркало бокового вида автозака.

Сейчас брестчанин в СИЗО, он стал фигурантом двух уголовных дел: за участие в массовых беспорядках и хулиганство.

 
Теги: Брест
 
 
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Он проходит по двум уголовным делам: о хулиганстве и насилии в отношении милиционеров.
 
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