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Бросал палки в ОМОН, разбил зеркало автозака. Парень из Бреста стал фигурантом «уголовки» о беспорядках
23.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте установлен участник массовых беспорядков 10 августа, который бросал в сотрудников милиции палки, камни и разбил зеркало автозака, сообщает
Видео: УВД
Парню 20 лет. По версии милиции, во время протестов на проспекте Машерова он бросал в милиционеров палки и куски тротуарной плитки. Кроме этого, он разбил зеркало бокового вида автозака.
Сейчас брестчанин в СИЗО, он стал фигурантом двух уголовных дел: за участие в массовых беспорядках и хулиганство.
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Бросал палки в ОМОН, разбил зеркало автозака. Парень из Бреста стал фигурантом «уголовки» о беспорядках
Он проходит по двум уголовным делам: о хулиганстве и насилии в отношении милиционеров.
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