Бросал палки в ОМОН, разбил зеркало автозака. Парень из Бреста стал фигурантом «уголовки» о беспорядках

Источник материала: Tut.by

В Бресте установлен участник массовых беспорядков 10 августа, который бросал в сотрудников милиции палки, камни и разбил зеркало автозака, сообщает УВД .

Видео: УВД

Парню 20 лет. По версии милиции, во время протестов на проспекте Машерова он бросал в милиционеров палки и куски тротуарной плитки. Кроме этого, он разбил зеркало бокового вида автозака.

Сейчас брестчанин в СИЗО, он стал фигурантом двух уголовных дел: за участие в массовых беспорядках и хулиганство.