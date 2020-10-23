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Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные
23.10.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солнце, немного дождя и в целом тепло — такой будет погода в выходные в Могилеве. Следующая неделя, по
Сегодня, 23 октября, будет до +15 °С, облачно с прояснениями и без осадков.
В субботу прогнозируют +8…+11 °С, облачно. Во второй половине дня дожди.
В воскресенье, 25 октября, будет солнечно и тепло — до +13 °С.
В понедельник небо затянет облаками, но дождя по-прежнему не будет. На термометре будет +8…+12 °С.
Ну пока — хороших выходных!
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Следующая неделя тоже обещает быть относительно теплой для конца октября.
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