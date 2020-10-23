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Синоптики обещают, что последние дни октября будут теплыми. А выходные?

23.10.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мощная волна тепла с юго-запада Европы возвратила нас в сентябрь. 22 октября максимальная температура колебалась от +12 по северо-востоку Витебской области до +19 по югу Брестской области, а среднесуточные температуры соответствовали второй половине сентября. Как сообщает Белгидромет, последние дни октября обещают быть такими же теплыми.


Фото: TUT.BY

В субботу ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами могут сгущаться слабые туманы. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха минимальная ночью +5…11ºС, максимальная днем +9…15ºС.

25 октября, в воскресенье, кратковременные дожди пройдут только местами. Днем атмосферное давление подрастет и по стране обойдется без осадков. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3…9ºС, днем +8…15ºС.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3…8ºС, днем от +10ºС по северо-востоку до +18ºС по юго-западу страны.

По предварительному прогнозу в последних числах октября сохранится теплая погода.

 

 
 
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Как сообщает Белгидромет, последние дни октября обещают быть такими же теплыми.
 
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