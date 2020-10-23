Студенту и журналисту из Могилева в последний день дали 15 суток за августовскую акцию

Источник материала: Tut.by

Студенту и журналисту из Могилева Антону Туркову суд дал 15 суток за акцию протеста. Об этом сообщает Белсат.





Антона — студента историко-филологического факультета МГУ им. Кулешова — сегодня судили за акцию 23 августа: ровно в последний день возможного привлечения к административной ответственности (на это по закону дается два месяца).

Антона Туркова обвинили в участии в несанкционированном пикете. Суд проходил через скайп: парня задержали 21 октября около университета и отправили в ИВС.

Судья Оксана Ратникова присудила студенту 15 суток ареста.

«Я учусь на журналиста, поэтому слежу за событиями в городе. Я не выступал ни на чьей стороне, мне просто было интересно, что происходит в Могилеве. Тем более что еще до 9 августа я нормально относился к информационному полю, однако после в нем появилось очень много вранья и пропаганды. Поэтому мне было интересно увидеть происходящее своими глазами», — объяснил в суде Антон.

Антон Турков также стажируется в качестве репортера на городском портале vmogileve.by.