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В Добруше задержали администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Ему 15

23.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добруше задержали администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Парню всего 15 лет. Подробности сообщает МВД.


По информации милиции, подросток в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси», сообщает МВД. Для этого нужно было репостить сведения из других похожих пабликов.

В середине августа школьник создал такой канал — и размещал там личные данные милиционеров. Кроме этого, он просил подписчиков о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора.

В отношении подростка проводят проверку, обещают дать «правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества».

Сейчас работа телеграм-канала контролируется милицией. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Этому тоже обещают дать правовую оценку.

 
 
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В середине августа школьник создал такой канал - и размещал там личные данные милиционеров.
 
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