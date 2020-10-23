В Добруше задержали администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Ему 15

Источник материала: Tut.by

В Добруше задержали администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Парню всего 15 лет. Подробности сообщает МВД.





По информации милиции, подросток в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси», сообщает МВД. Для этого нужно было репостить сведения из других похожих пабликов.

В середине августа школьник создал такой канал — и размещал там личные данные милиционеров. Кроме этого, он просил подписчиков о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора.

В отношении подростка проводят проверку, обещают дать «правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества».

Сейчас работа телеграм-канала контролируется милицией. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Этому тоже обещают дать правовую оценку.