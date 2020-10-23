ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немного тепла. Погода в Гомеле в выходные

23.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Целую неделю октябрь всеми силами доказывал, что он самый настоящий осенний месяц: ветер, дожди, а кое-где даже снег. Но в ближайшие дни природа все-таки сменит гнев на милость — и в выходные, обещает pogoda.by, гомельчан ждет небольшое потепление.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В субботу +13°C, но к вечеру возможен дождь.

В воскресенье +14°C, переменная облачность и без осадков.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целую неделю октябрь всеми силами доказывал, что он самый настоящий осенний месяц. В дело шли и ветер, и дожди, а кое-где даже снег. Но в ближайшие дни природа...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вода вернулась. Посмотрите, как спасали пересохший родник возле Софийского собора в Полоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика