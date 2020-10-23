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Немного тепла. Погода в Гомеле в выходные
23.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Целую неделю октябрь всеми силами доказывал, что он самый настоящий осенний месяц: ветер, дожди, а кое-где даже
В субботу +13°C, но к вечеру возможен дождь.
В воскресенье +14°C, переменная облачность и без осадков.
Хороших выходных, друзья!
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Целую неделю октябрь всеми силами доказывал, что он самый настоящий осенний месяц. В дело шли и ветер, и дожди, а кое-где даже снег. Но в ближайшие дни природа...
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