Немного тепла. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Целую неделю октябрь всеми силами доказывал, что он самый настоящий осенний месяц: ветер, дожди, а кое-где даже снег . Но в ближайшие дни природа все-таки сменит гнев на милость — и в выходные, обещает pogoda.by, гомельчан ждет небольшое потепление.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В субботу +13°C, но к вечеру возможен дождь.

В воскресенье +14°C, переменная облачность и без осадков.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .