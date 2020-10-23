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Вода вернулась. Посмотрите, как спасали пересохший родник возле Софийского собора в Полоцке

23.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 22 октября восстановили течение воды в роднике возле Софийского собора. Источник пересох почти на месяц. Теперь с ним все в порядке, сообщает gorod214.by.


Напомним, знаменитый источник пересох в начале октября. Работники Музея истории и архитектуры Софийского собора предположили, что это связано с отсутствием дождей. Но спустя несколько недель стало очевидно, что проблема в другом.

21 октября рабочие приступили к ремонту. Оказалось, что из-за схода грунта лопнула и сместилась труба, по которой течет вода. Ее заменили и укрепили.




Подобные ремонтные работы в Полоцке делали впервые.

Родник возле Софийского собора — природная и историческая достопримечательность Полоцка. Над источником раньше находилась малая архитектурная форма в виде капища.


 
 
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Родник возле Софийского собора - природная и историческая достопримечательность Полоцка. Над источником раньше находилась малая архитектурная форма в виде...
 
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