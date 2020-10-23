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Вода вернулась. Посмотрите, как спасали пересохший родник возле Софийского собора в Полоцке
23.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 22 октября восстановили течение воды в роднике возле Софийского собора. Источник
Напомним, знаменитый источник пересох в начале октября. Работники Музея истории и архитектуры Софийского собора предположили, что это связано с отсутствием дождей. Но спустя несколько недель стало очевидно, что проблема в другом.
21 октября рабочие приступили к ремонту. Оказалось, что из-за схода грунта лопнула и сместилась труба, по которой течет вода. Ее заменили и укрепили.
Подобные ремонтные работы в Полоцке делали впервые.
Родник возле Софийского собора — природная и историческая достопримечательность Полоцка. Над источником раньше находилась малая архитектурная форма в виде капища.
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Родник возле Софийского собора - природная и историческая достопримечательность Полоцка. Над источником раньше находилась малая архитектурная форма в виде...
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