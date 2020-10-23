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МВД утверждает, что установлена личность администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" — это 15-летний подросток

23.10.2020 12:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 октября. МВД утверждает, что установлена личность администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси", где публикуется личная информация о сотрудниках силовых структур.

По информации пресс-службы МВД, создателем "деструктивного канала" является 15-летний житель Добруша (Гомельская область). "Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики, — сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал "Данные карателей Беларуси". Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов".

По информации МВД, школьник согласился, но лишь для того, чтобы через ресурс "выманивать у подписчиков деньги". "С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, улов должен был оказаться солидным", — говорится в сообщении.

В МВД утверждают, что в середине августа подросток создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности "накачал его ботами" и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. Большинство публикаций он брал из телеграм-канала "Каратели Беларуси".

"Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла", — утверждает Чемоданова.

В отношении подростка проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного сбора либо распространения информации о частной жизни, мошенничества. Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства, сообщает пресс-служба МВД.

По информации Чемодановой, сейчас работа телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" контролируется правоохранителями. "Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Их действиям также будет дана правовая оценка. Оперативная работа по изобличению других участников паблика продолжается", — говорится в сообщении.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 октября. МВД утверждает, что установлена личность администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси", где публикуется личная информация о...
 
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