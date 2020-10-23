ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В квартиру сына первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные

23.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В квартиру сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные. Об этом Станислав Станиславович сообщил TUT.BY.


Станислав Шушкевич. Архивный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром 23 октября в квартиру, расположенную на проспекте Машерова, стучались неизвестные люди, говорит Станислав Шушкевич. В ней проживает его сын, дома его в тот момент не было. Спустя время неизвестные ушли, их было несколько. Кто это, ни Станиславу Станиславовичу, ни его супруге, которая стала свидетелем произошедшего, неизвестно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартиру сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные. Об этом Станислав Станиславович сообщил TUT.BY.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Плакат может стать причиной моего задержания». Кто эта девушка, устроившая перформанс в метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика