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В квартиру сына первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные
23.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартиру сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные. Об этом Станислав Станиславович сообщил TUT.BY.
Утром 23 октября в квартиру, расположенную на проспекте Машерова, стучались неизвестные люди, говорит Станислав Шушкевич. В ней проживает его сын, дома его в тот момент не было. Спустя время неизвестные ушли, их было несколько. Кто это, ни Станиславу Станиславовичу, ни его супруге, которая стала свидетелем произошедшего, неизвестно.
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В квартиру сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные. Об этом Станислав Станиславович сообщил TUT.BY.
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