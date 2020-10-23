В квартиру сына первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные

Источник материала: Tut.by

В квартиру сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные. Об этом Станислав Станиславович сообщил TUT.BY.



Станислав Шушкевич. Архивный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром 23 октября в квартиру, расположенную на проспекте Машерова, стучались неизвестные люди, говорит Станислав Шушкевич. В ней проживает его сын, дома его в тот момент не было. Спустя время неизвестные ушли, их было несколько. Кто это, ни Станиславу Станиславовичу, ни его супруге, которая стала свидетелем произошедшего, неизвестно.