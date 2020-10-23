«Плакат может стать причиной моего задержания». Кто эта девушка, устроившая перформанс в метро

Источник материала: Tut.by

«Этот плакат может стать причиной моего задержания», — с такой надписью на белом листе бумаги художница Ульяна Невзорова появилась в минском метро 22 октября. Сперва идея заключалась в том, чтобы просто сделать пикет, но благодаря реакции пассажиров все превратилось в интерактивный перформанс. TUT.BY расспросил художницу подробнее о ее акции.

Идею перформанса Ульяна придумала еще в субботу, 17 октября. Девушка собиралась на женский марш и очень старательно делала плакат. Тогда, правда, с другой надписью: лозунг был феминистический, о запрещенных профессиях для женщин. Из-за потраченного времени на сборы Ульяна попросту опоздала на акцию протеста.

— Я ехала в вагоне метро и увидела уведомление, что женский марш уже расходится. Мне стало так обидно: нарядилась, сделала плакат и никак не смогу это использовать, — смеется художница. — В итоге я просто развернула плакат прямо в вагоне и поехала до той остановки, куда мне было нужно.

Ульяна говорит, что сразу же поняла: происходящее нужно фиксировать на видео. Хотя бы из-за реакции людей — она была очень разной:

— Один человек показал мне известный жест средним пальцем. Кто-то незаметно старался меня поддержать жестами. Были те, кто фотографировали, были те, кто ругались на меня, — вспоминает Ульяна. — В итоге, когда я вышла из поезда, охранник на станции сказал, что меня уже ищут по всем платформам.

После субботнего опыта художница попросила свою сестру Полину отснять на видео следующий «заход» — уже с тем самым плакатом, который «может стать причиной задержания». Никаких особых планов не было: просто на видео или даже просто на фото зафиксировать реакцию людей на плакат.



Скриншот видео перформанса

— Мы проехались три раза, то есть было три дубля. В первые два раза люди фотографировали, но особого внимания не обращали, — признается собеседница. — Зато в третий раз мы еще даже не настроили фокус, а эта женщина, которую видно в кадре, уже начала вырывать у меня из рук плакат. Почему она это делала? Я не знаю.

Мужчина справа также активно выражал негатив по поводу плаката художницы. Ульяна отмечает: она не очень хорошо помнит, что начали говорить остальные люди вокруг, потому что банально испугалась.

— На меня было давление с двух сторон. К тому же я не видела, что происходит сзади. Все вокруг стало для меня «шумом». Но потом зрители в комментариях под видео разобрали смысл. От людей звучало что-то вроде: «Позор! Понимаете, просто позор! Ни образования, ничего нет. Под этим флагом расстреливали людей. Зачем она стоит, пусть задерживают», — пересказывает девушка. — И еще за кадром женский голос спросил, зачем мы людей подставляем.

Парня, развернувшего БЧБ-флаг, Ульяна не знает — он не подставной. Но художница поняла, что «сзади что-то происходит» по реакции людей, которых она видела:

— Все вокруг начали что-то фотографировать, снимать. Сестра тоже стояла ошарашенная. Закончилось все тем, что мы пожали руку паре, которая сидела рядом и защищала нас. А возмущавшийся мужчина даже замахнулся на сестру. Парень с БЧБ, кстати, скрылся в тумане, — улыбается Ульяна. — Результатом мы довольны, потому что все целы и живы. Ну и как материал это просто прекрасно, мы не ожидали.